Ses kayıtları sızdırıldı | Almanya Başbakanı Scholz'dan sessizliğini bozdu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin yaptıkları görüşmenin sızdırılması ile ilgili ilk kez konuştu. Scholz, "Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor." dedi.

Ses kayıtları sızdırıldı | Almanya Başbakanı Scholz'dan sessizliğini bozdu

Rus medyası, ’nın üst düzey askeri yetkililerin ’ya silah gönderilmesine ilişkin görüşmenin kayıtlarını yayınlamıştı.

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve gerekli tüm adımların atıldığı duyuruldu.

SCHOLZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olayın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sessizliğini bozdu. Scholz, Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ses kayıtlarının sızdırılmasının “çok ciddi” bir konu olduğunu söyledi. Alman Başbakan Scholz, “Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, “Almanya’dan bir açıklama bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan söz konusu görüşmenin Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius’a bilgi verme amaçlı olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman askeri yetkililer ile Ukrayna arasında Taurus seyir füzelerinin teslimatına yönelik görüşmeye ilişkin 38 dakikalık ses kayıtlarını cuma günü yayınlamıştı.

kayıtlarında, görüşmeye katılanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un onay vermesi durumunda füzelerin teslimatının yanı sıra askeri hedeflerin ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesine ilişkin konuları görüştükleri ifade ediliyor.

Ses kayıtlarında, hedeflerden birinin de Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ile Rus anakarasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün olduğu ifade ediliyor.

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