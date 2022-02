Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporunda metropol kentlerde artan ses kirliliği, orman yangınlarının iklim değişikliğine etkisi ve iklim değişikliğinin ekolojik dengede yol açtığı sorunlar ele alındı.



Rapora göre şehirlerin giderek büyümesi sonucu artan ses kirliliği, ciddi bir çevresel sağlık riskine dönüşüyor.



Şehirlerde çevreden gelen sesin desibel oranının artması, insanlarda ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açarken hayvanlarda da davranış bozukluğuna sebep oluyor.



Raporda yer alan araştırma sonuçlarına göre, Avrupa genelinde yaklaşık 22 milyon kişi çevreden gelen sesten rahatsız oluyor, 6,5 milyon kişi de ses kirliliği nedeniyle uyku sorunları yaşıyor.



Büyük şehirlerdeki ses kirliliği Avrupa'da yılda ortalama 48 bin yeni iskemik kalp hastalığına yol açıyor, çevreden gelen yüksek ses her yıl 12 bin zamansız ölüme neden oluyor.

EN GÜRÜLTÜLÜ ŞEHİR ISLAMABAD

En gürültülü şehirlere de yer verilen raporda New York, ortalama 95 desibel seslilikle en gürültülü şehirlerden biri olarak belirlenirken Londra'da ortalama gürültü 86, Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde 103, Bangladeş'in başkenti Dakka'da 119 ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 105 desibel olarak kayıtlara geçti.



İstatistiklerde Türkiye'den yer alan Tokat'ın ortalama gürültüsünün 82 desibel olduğu belirtildi.



Büyük şehirlerde gürültü oranının düşürülmesi için otoyol kenarlarına ses bariyeri inşası ve bina çatılarının yeşillendirilmesi tavsiyesi yapılırken, daha sessiz şehirler için elektronik araç kullanımının da artması gerektiği vurgulandı.



HER YIL YAKLAŞIK 423 MİLYON HEKTARLIK ALAN YOK OLDU



Öte yandan raporda, yaklaşık son 20 yılda dünya genelinde yanan ormanlık alanların istatistikleri paylaşıldı.



Buna göre 2002'den 2016'ya kadar dünya genelindeki orman yangınları sonucu her yıl yaklaşık 423 milyon hektarlık alan yok oldu.



Ayrıca 2003'ten 2016'ya kadar dünyada toplam yaklaşık 13 milyon yangın çıktı.



Orman yangınlarının en çok yaşandığı Avustralya'da 2000'den bu yana yangın sonucu yok olan ormanlık alanın 1 milyon hektarın üzerinde olduğu kaydedildi.



Yangınların sıkça görüldüğü bir başka ülke Angola'da ise orman yangınları sonucu her yıl, ülkenin kara sınırının yüzde 30'una tekabül eden bir alanın yok olduğu bildirildi.