Sessiz silah cephede: Ukrayna'nın ezber bozan drone taktiği

"İP ÜSTÜNDE SAVAŞ"



Yeni geliştirilen sistemde, dronelar kontrol sinyallerini ince bir fiber optik kablo aracılığıyla alıyor. Uçuş boyunca bu kablo droneun altından sarkıyor.



Radyo sinyali kullanılmadığı için düşman elektronik harp sistemleri devre dışı kalıyor. Adeta bir uçurtmanın ipi gibi, bu kablo sayesinde operatörler droneu tam kontrol altında tutabiliyor.



Ancak bu teknolojinin beklenmedik bir sonucu da var: Binlerce metre uzunluğundaki fiber kablolar, görev sonrası araziye dağılmış şekilde kalıyor.



Bu kablolar sadece görüntü kirliliğine neden olmuyor, aynı zamanda kara araçlarının hareketini de zorlaştırıyor.



RÜZGAR DÜŞMANIN DOSTU



Bu güçlü silah sisteminin tek zayıf noktası ise rüzgar. Hızı saniyede 10 metreyi aşan rüzgarlar, fiber optik drone'ların hassas dengesini bozuyor.



Rüzgarın etkili olduğu saatlerde saldırılar duruyor. Askerler ise bu sürede ya istirahat ediyor ya da bir sonraki görev için hazırlık yapıyor.