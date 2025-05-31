Seul metrosunda yangın: Benzin bidonu ile geldi!

Seul'ün 5 numaralı metro hattında Yeouinaru ile Mapo istasyonları arasında bir vagonda kundaklama girişiminde bulunuldu.



Polisin açıklamaları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, elinde meşale ve benzin bidonu bulunan, 60'lı veya 70'li yaşlarda olduğu belirtilen erkek şüpheli, hareket halindeki treni ateşe vermek istedi.



Trende meydana gelen küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yolcular acil durum tünelinden tahliye edildi.



Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken şüpheli kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.



Şüphelinin sorgusunun ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



Yangın nedeniyle metro seferlerine ara verildi.