Sevan Nişanyan serbest bırakıldı

Yunanistan'da 9 gündür gözaltında bulunan yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.01.2022 - 22:24

Sevan Nişanyan serbest bırakıldı

Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nişanyan'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yer aldı.

Açıklamada, Nişanyan'ın Siros Birinci Derece İdare Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda serbest bırakıldığı belirtilerek, 15 gün içerisinde kendi isteğiyle 'ı terk etmesinin istendiği kaydedildi.

Nişanyan'ın Ermenistan vatandaşı olduğu hatırlatılan açıklamada, kendisinin istemesi halinde Ermenistan'a da gidebileceği belirtildi.

Nişanyan, 2017'de Foça Açık Cezaevinden izinli çıkarak firar etmişti. Firarın ardından Yunanistan'a yerleşen Nişanyan, oturma izni süresinin bitmesi nedeniyle 30 Aralık 2021'de gözaltına alınmıştı.

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