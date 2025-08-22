Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü bilerek açmadı: Ölüme atladı

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metre atladıktan sonra paraşütünü açmayarak hayatına son verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucundda genç kadının ölümü “intihar” olarak kayda geçti.



Yetkililer, Damarell’in kasıtlı olarak yaşamına son verdiği sonucuna vardığını açıkladı. Damarell’in ölümünden bir gece önce partneriyle ilişkisini bitirdiği belirtildi.



PARAŞÜT VE EKİPMANLARI ÇALIŞIR DURUMDAYDI



Galler’in Caerphilly kentinden olan Damarell’in, daha önce 500’den fazla atlayış gerçekleştirdiği, ölümünden bir gün önce de altı kez paraşütle atladığı belirtildi.



Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilerek devreye sokmadığı, ayrıca otomatik açılma mekanizmasını da kapattığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede paraşüt ve cihazın tamamen sağlam olduğu belirlendi.



Polis raporuna göre Damarell, telefonunun kilit ekranına ölümünün ardından erişim talimatı bırakmıştı. Telefonunda ailesine hitaben yazılmış notlarda özür dilemesi, teşekkür etmesi ve mali bilgilerini paylaşması dikkat çekti.



Ailesi, soruşturma sonrası yaptığı açıklamada intihar açıklamasını kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini söyledi.