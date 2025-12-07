Şeybani'den İsrail açıklaması. "Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma yok"

Esad Hasan Şeybani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve 23. Doha Forum kapsamındaki "Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek" başlıklı panelde konuştu.



Ülkeyi yeniden inşa ettikleri geçiş sürecinde karşı karşıya oldukları sorunlardan birinin İsrail olduğunu vurgulayan Şeybani, İsrail'in Suriye'ye yönelik politikaları üzerinde çalışılmazsa istikrarsızlaştırma girişimlerinin her zaman olacağını dile getirdi.

İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Şeybani, "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır" dedi.



“İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ”



İsrail'in Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyi ve bazı mezhep veya unsurların hareketleri üzerine bahis oynamayı bırakmasını istediklerini aktaran Şeybani, İsrail dahil herkesle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.



Suriye'nin, "Orta Doğu'daki tek demokrasi" iddiasında bulunan İsrail'den çok daha olgun bir yaklaşım sergilediğini belirten Şeybani, bu yaklaşımın henüz yeni olmasına rağmen, daha diplomatik ve daha mantıklı olduğunun kanıtlandığını söyledi.