''Şeytan Ayetleri'' kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, ABD'nin New York eyaletinde sahnede konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Saldırı, Bufallo kentinde düzenlenen panel sırasında gerçekleşti.



Rüşdi, sahneye koşan saldırganın ard arda indirdiği darbelerle yere düştü. Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken,, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.



75 yaşındaki Rüşdi ise helikopterle hastaneye sevk edildi. New York eyalet polisi Salman Rüşdi'nin bıçakla boynundan yaralandığını aktardı. Menajeri, Rüşdi'nin ameliyata alındığını açıkladı.



75 yaşındaki Rüşdi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

75 yaşındaki Rüşdi ise helikopterle hastaneye kaldırıldı. New York Eyalet Polisi Rüşdi'nin bıçakla boynundan yaralandığını açıkladı.

New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu belirterek, "ihtiyacı olan bakımı aldığını" söyledi.

Yardıma koşanlar arasında bulunan Dr. Martin Haskell'in, Rüşdi'nin yaralarını "ciddi ama iyileşebilir" olarak nitelendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Rüşdi'nin tedavisinin, yaklaşık 40 dakika mesafede, Pensilvanya sınırları içerisindeki UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'nde devam ettiği kaydedildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi. Matar'ın New Jersey eyaletinde yaşadığını ve panele giriş izninin olduğunu belirlendi.

New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar'ın, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiği kaydedildi.

Rüşdi'yi, biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan Matar'ın konferans salonundan kelepçe takılarak en yakın polis karakoluna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Polis ekipleri, Hadi Matar'ın evinde polis arama yaptı. FBI ve polisin evde yaptığı arama ve inceleme akşam geç saatlere kadar sürdü.



HUMEYNİ HAKKINDA ÖLÜM FETVASI VERDİ



Diğer taraftan, Hint asıllı İngiliz yazar, 1988 yılında kaleme aldığı "Şeytan Ayetleri" adlı kitabında İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle İran'da yasaklanmıştı. Bir yıl sonra dönemin dini lideri Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası vermişti. Rüşdi'nin başına 3 milyon dolardan fazla ödül konulmuştu.



İngiltere'de 7 kez Booker ödülüne aday gösterilen bir kez de bu ödülü kazanan Rüşdi, birçok kez ölüm tehditlerini ciddiye almadığını söylemişti.



2000 yılından beri ABD'de yaşayan Rüşdi, "Kimsenin bu parayı istemediğini" savunmuştu..

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?



Hint asıllı Britanyalı yazar ve romancı Salman Rüşdi 19 Haziran 1947 yılında Hindistan Bombay’da doğdu. Romanlarının çoğunda Hindistan’ı konu aldı. Anlatım dilinde fantezi ve gerçekçiliği iç içe işledi.



Güntar Grass, Mikhail Bulgakov’dan etkilenen yazar, Booker ödülü ve daha bir çok ödülün sahibidir. Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşmaktadır. Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. 1964 yılında diğer Müslümanlar ile birlikte zorunlu olarak Pakistan’a göç ederek Karaçi’ye yerleşmiştir.



Rüşdi, Cambridge’de tarih eğitimi aldı. Fantastik bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus eleştirmenlerin dikkatini çekti. "Gece yarısı Çocukları" romanı ile bir çok ödülün sahibi oldu ve dünya çapında ün kazandı.

Hindistan tarihini ve politikasını eleştiren bu romanı Hindistan’da yasaklandı ardından Pakistan’da yasaklanarak aynı akıbete uğradı.

“Şeytan Ayetleri” isimli kitabı ödül almış olsa da İslam’a hakeret ettiği gerekçesi ile Hindistan ve Güney Afrika’da yasaklandı. Bu yasaktan sonra Humeyni tarafından yazar için ölüm fetvası verildi.

Rüşdi, 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.