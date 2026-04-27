Shakira konseri öncesi facia: Sahneyi kuran işçi öldü

Ünlü pop yıldızı Shakira 'nın Brezilya'da vereceği konser öncesinde facia yaşandı. Rio de Janeiro kentinde verilecek ücretsiz konser için sahne kurulurken bir teknisyen yaşamını yitirdi.

Kentin itfaiye teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, sahne teknisyeninin kullanılan kaldıraçta ezildiği, sıkıştıktan sonra bacaklarında ve alt uzuvlarında ciddi ezilme yaşadığı ifade edildi. Yetkililer, teknisyenin sıkıştığı yerden çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını, ancak kurtarılamadığını söyledi.

Konser organizatörü Bonus Track da yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, teknisyen hastanede hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ekipler, Kolombiyalı şarkıcının dünya turnesi kapsamında 2 Mayıs'ta vereceği konser için ünlü Copacabana plajına sahne kurmak için çalışıyorlardı.

Olay anında plajda bulunan 51 yaşındaki Antonio Marcos Ferreira dos Santos verdiği demeçte, "Birdenbire insanların koştuğunu gördük ve baktığımızda yapının yerde olduğunu gördük. İnsanlar bir adamın altında sıkıştığını söylüyordu. Onu kurtarmak için koştular." dedi.

Shakira'nın 2 Mayıs Cumartesi günü Rio de Janeiro'da kazaya rağmen sahne alması bekleniyor.