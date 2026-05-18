Shakira mahkemede 60 milyon Euro tazminat kazandı

İspanya Yüksek Mahkemesi Kolombiyalı pop yıldızı Shakira 'yı vergi suçlamalarından beraat ettirdi ve İspanyol vergi dairesi tarafından 2021 yılında kesilen 55 milyon euro (64 milyon dolar) tutarındaki para cezasını iptal etti.

Mahkemenin kararıyla İspanya maliyesi, Shakira'ya yaklaşık 60 milyon Euro ödeme yapmak zorunda kalacak.

Hakim, yetkililerin Shakira'nın 2011 yılında İspanya'da 183 günden fazla zaman geçirdiğini kanıtlayamadığına hükmederek İspanyol yasalarına göre ülkede vergi mükellefi olarak kabul edilmesi için gerekli şartın sağlanmadığına hükmetti.

O dönemde vergi dairesi, Shakira'nın eski Barcelona futbolcusu Gerard Pique ile olan ilişkisi nedeniyle İspanya ile bağlantılı olduğunu ve faaliyetlerinin merkezinin İspanya olduğunu savunmuştu.

Ancak Yüksek Mahkeme, para cezalarının hukuka aykırı olduğuna hükmederek “Davacı tarafın 2011 mali yılı için vergi ikametgahının İspanya'da olduğu varsayımına dayanıyordu ve bu durum kanıtlanamadı.” dedi.