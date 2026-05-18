Shakira mahkemede 60 milyon Euro tazminat kazandı
18.05.2026 15:32
Ünlü şarkıcı Shakira
İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanan Shakira'yı mahkemede haklı bulundu.
İspanya Yüksek Mahkemesi Kolombiyalı pop yıldızı Shakira'yı vergi suçlamalarından beraat ettirdi ve İspanyol vergi dairesi tarafından 2021 yılında kesilen 55 milyon euro (64 milyon dolar) tutarındaki para cezasını iptal etti.
Mahkemenin kararıyla İspanya maliyesi, Shakira'ya yaklaşık 60 milyon Euro ödeme yapmak zorunda kalacak.
Hakim, yetkililerin Shakira'nın 2011 yılında İspanya'da 183 günden fazla zaman geçirdiğini kanıtlayamadığına hükmederek İspanyol yasalarına göre ülkede vergi mükellefi olarak kabul edilmesi için gerekli şartın sağlanmadığına hükmetti.
O dönemde vergi dairesi, Shakira'nın eski Barcelona futbolcusu Gerard Pique ile olan ilişkisi nedeniyle İspanya ile bağlantılı olduğunu ve faaliyetlerinin merkezinin İspanya olduğunu savunmuştu.
Ancak Yüksek Mahkeme, para cezalarının hukuka aykırı olduğuna hükmederek “Davacı tarafın 2011 mali yılı için vergi ikametgahının İspanya'da olduğu varsayımına dayanıyordu ve bu durum kanıtlanamadı.” dedi.
Vergi dairesi, Yüksek Mahkemeye itiraz edeceğini ve nihai karara kadar hiçbir ödeme yapılmayacağını söyledi.
Shakira'nın avukatı Jose Luis Prada, yaptığı açıklamada mahkemenin kararını memnuniyetle karşılayarak, "8 yıllık bir çileden sonra geldiğini ve idari uygulamadaki titizlik eksikliğini yansıttığını" söyledi.
Aynı açıklamada Shakira'nın, kararın "her gün suçlu varsayan ve masumiyetlerini kanıtlamaya zorlayan, aynı zamanda mali ve duygusal yıkımla karşı karşıya kalan binlerce sıradan vatandaş için emsal teşkil etmesini umduğunu" söylediği belirtildi.
Kasım 2023'te Shakira, 2012 ve 2014 yılları arasında 14,5 milyon euro tutarındaki İspanyol gelir vergisini ödemediği suçlamalarıyla ilgili olarak Barcelona'da yargılanmaktan kaçınmak için savcılarla ayrı bir anlaşmaya varmıştı.