Siber “elfler” Kremlin’e karşı: “Hacker değil, araştırmacıyız”

Siber aktivist grubunun kamuoyunda bilinen tek yüzü olan yazılım geliştirici Petko Petkov, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Yaptığımız iş hayati bir öneme sahip çünkü Bulgaristan’da ilk defa bir suç açık kaynak istihbaratına (OSINT) dayanarak çözülmüş oldu; bu da çabalarımızın somut sonuçlar doğuracağını kanıtlıyor” dedi.



İngilizcede “OSINT” olarak kısaltılan söz konusu yöntemde, tersine görsel arama ve yer tespiti gibi dijital araştırma teknikleri kullanılıyor.



Bir hayvan hakları örgütü, 2024 yılının yazında yüzü maskeli bir kadının hayvanlara eziyet ettiği görülen video ile ilgili yardım istedi. Söz konusu videolar, Telegram’da yayınlanmıştı. “Elfler” kadının yerini saatler içinde tespit etti.



DEZENFORMASYONA KARŞI, KARŞI PROPAGANDA



“BG Elfleri” 2023 yılında, “Bulgaristan’a akın eden Kremlin yanlısı dezenformasyona” yanıt olarak kurulmuştu.



Petkov, AFP’ye yaptığı açıklamada, başta bir sohbet grubunda yaklaşık 10 kişi olduklarını, konseptin ana hatlarını belirledikten sonra gönüllüler için ilan verdiklerini anlattı. O günden bu yana büyümeye devam eden grupta bugün siber güvenlik, toplum mühendisliği ve veri tabanları konusunda uzmanlar da yer alıyor.



Bulgaristan’da yaşarken Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa bir süre sonra Ukrayna’nın başkenti Kiev’e taşınan 37 yaşındaki Petkov, “Biz hacker değil, araştırmacıyız” diye konuştu.



Petkov’un paylaştığı bilgilere göre, “Elfler” dezenformasyonla mücadele etmek için “insanların düşünmesini sağlayan karşı propaganda” yayma yoluna gidiyor.



“PROPAGANDA YERLEŞENE KADAR MİZAH YAĞMURUNA TUTUYORUZ”



Petkov, dezenformasyon söylemlerinin insanlara ulaşmasının zaman aldığını fark ettiklerini belirterek, “Fikrimiz, propaganda yerleşene kadar ortamı mizah ve ironi yağmuruna tutmaktı” ifadelerini kullandı.



Grup, yakın zaman önce, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne alınmasına dair yanlış iddiaları hedef alan viral bir “meme” kampanyası başlattı. Mart ayında ise çevrimiçi reklamlar üzerinden finanse edilen, Rusya bağlantılı dezenformasyon ve propaganda ağını ifşa eden bir soruşturmada Romanyalı bir gazeteciye destek verdiler.



Öte yandan, Bulgaristan, son haftalarda yapılan gözaltı ve tutuklamaların ardından, hayvanlara işkenceye 10 yıla kadar hapis cezası öngören bir kanun teklifinde bulundu. Ülkede son 5 yıl içinde yaklaşık 300 kişi bu suçtan mahkum edilse de çok az sayıda mahkum tutuklandı.



Yardım için “Elfler”e ulaşan hayvan hakları örgütü CAAI, o günden bu yana çok daha ciddi vakaların kendilerine ulaştığını, siber aktivistlerin halihazırda bunların üzerinde çalıştığını bildirdi.

