"Siber kıyamet" tehdidi. İran su altı internet kablolarını koparır mı?
30.10.2026 04:56
Son Güncelleme: 30.10.2026 05:03
İran'a yakın hesapların paylaştığı video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
ABD'nin İran'a yeni saldırı olasılığı değerlendirilirken, İran'a yakın kaynakların paylaştığı animasyon video, deniz altı veri hatlarına yönelik olası bir sabotajın sinyalini verdi.
Hürmüz Boğazı sadece petrol ticaretinin değil, dünya internet trafiğinin de kritik omurgalarından birini oluşturuyor.
ABD'nin ara seçimlerden sonra İran'a büyük bir saldırı düzenleyeceği ifade edilirken, Tahran'a yakın hesaplardan paylaşılan yapay zeka üretimi bir animasyon video tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.
Videoda Hürmüz Boğazı'ndan geçen sualtı fiber optik internet kabloları, deniz dibi bombalarıyla tahrip ediliyor. Ardından başta Körfez ülkelerinde olmak üzere internet erişimi kopuyor. Teknoloji firmalarının insansı robotları çalışmaz hale geliyor ve kredi kartı işlemleri yapılamıyor.
Yapay zekayla oluşturulan videoda su altı fiber internet kabloları bombalarla patlatılıyor.
DÜNYA ÇAPINDA KRİZE NEDEN OLUR
Hürmüz Boğazı'ndan geçen fiber optik veri hatları Asya, Körfez ülkeleri ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, dünya internet trafiğinin omurgasını oluşturuyor. Uzmanlara göre veri hatlarının kopması, başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünya çapında krize yol açabilir.
Su altı kabloları küresel çapta finansal işlemler, devlet hizmetleri, ticari faaliyetler ve askeri iletişim dahil iletişim altyapısının yüzde 95'ini sağlıyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce de bir saldırı olması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki sualtı fiber optik kablolarını hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu. Devrim Muhafızları, kabloların onarılmasını da engelleyeceklerini, bölgeye gidecek tamir ekipleri ve gemilerin de hedef alınacağını duyurmuştu.