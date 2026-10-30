"Siber kıyamet" tehdidi. İran su altı internet kablolarını koparır mı?

DÜNYA ÇAPINDA KRİZE NEDEN OLUR

Hürmüz Boğazı'ndan geçen fiber optik veri hatları Asya, Körfez ülkeleri ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, dünya internet trafiğinin omurgasını oluşturuyor. Uzmanlara göre veri hatlarının kopması, başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünya çapında krize yol açabilir.

Su altı kabloları küresel çapta finansal işlemler, devlet hizmetleri, ticari faaliyetler ve askeri iletişim dahil iletişim altyapısının yüzde 95'ini sağlıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce de bir saldırı olması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki sualtı fiber optik kablolarını hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu. Devrim Muhafızları, kabloların onarılmasını da engelleyeceklerini, bölgeye gidecek tamir ekipleri ve gemilerin de hedef alınacağını duyurmuştu.