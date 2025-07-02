Siber saldırı müşteri hizmetlerini hedef aldı, milyonlarca yolcunun bilgileri çalındı

Avustralya merkezli Qantas havayolu şirketi, üçüncü taraf bir müşteri hizmetleri platformuna düzenlenen siber saldırının ardından müşterileri ile temasa geçmeye başladı. Milyonlarca yolcunun bilgilerinin çalındığı değerlendiriliyor.



BBC’nin haberine göre, havayolu şirketi, 30 Haziran tarihinde iletişim merkezinin altı milyon kişinin verilerini saklamak için kullandığı platformda “olağandışı bir faaliyet” tespit etti. Söz konusu platformda, kişilerin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, doğum tarihleri ve yolcu sadakat programı numaraları bulunuyordu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu durumun tespit edilmesinin ardından “derhal adımlar atıldı ve sistem kontrol altına alındı”.



“MALİ BİLGİLER BU SİSTEMDE SAKLANMIYORDU”



Qantas, halihazırda veri ihlalinin boyutu konusundaki soruşturmasını sürdürürken, çalınan verilerin oranının “önemli” olduğu ifade edildi.



Şirketten yapılan açıklamada, kişilerin pasaport, kredi kartı ve kişisel mali bilgilerinin saldırıya uğrayan sistemde tutulmadığı, hiçbir şifre ya da PIN’in siber saldırganların eline geçmediği belirtildi.



Qantas, yaşanan durum hakkında Avustralya Federal Polisi, Avustralya Siber Güvenlik Merkezi ve Avustralya Bilgi Komiserliği’ne de bildirimde bulundu.

Qantas Group CEO’su Vanessa Hudson, “Müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz; bunun sebebiyet vereceği belirsizliğin farkındayız” açıklamasında bulundu. CEO, müşterilerin endişeleri olması halinde destek hattını arayabileceklerini belirtti, yaşanan olayın havayolu şirketinin faaliyetlerini ve uçuş güvenliğini etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

