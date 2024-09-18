Siber saldırılar sonrası İsrail'den açıklama: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi.



İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz." dedi.

"SAVAŞTA YENİ AŞAMA BAŞLADI"



Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu.



İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.

"HENÜZ DEVREYE ALMADIĞIMIZ BİRÇOK KAPASİTEMİZ VAR"

İsrail Ordu Komutanı ise konuyla ilgili "Henüz devreye almadığımız birçok kapasitemiz var. Aşamalı olarak önceden planlıyoruz, her aşamada Hizbullah'ın ödeyeceğı bedel yüksek olacaktır" dedi.

NETANYAHU'DAN 10 SANİYELİK VİDEO

İsrail'in güçlerinin Lübnan sınırına kaydırıldığının açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Netanyahu X sosyal medya platformundan 10 saniyelik video paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hizbullah ile çatışmalar sırasında kuzeydeki sınır bölgelerinden tahliye edilen on binlerce sakinin evlerine dönebilmesini sağlayacağını belirtti.

Netanyahu, "Daha önce de söyledim: Kuzeyde yaşayan sakinleri, güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz ve tam olarak yapacağımız şey bu" ifadelerini kullandı.