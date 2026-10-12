Siber saldırıyla buzdolaplarını ısıttılar: Tonlarca gıda çöpe gitti

Fransa 'da yüzlerce süpermarketin internet bağlantılı soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu.

Reuters'ın haberine göre, bilgisayar korsanları gece saatlerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucularının sıcaklığını 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda gıda ürünü bozuldu.

Paris Savcılığı, ülke genelindeki büyük market zincirlerinin internet bağlantılı soğutma sistemlerini etkileyen geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini doğruladı.

YÜZLERCE MARKET ETKİLENDİ

Saldırıdan Carrefour, Intermarché, Monoprix ve Cooperative U gibi büyük perakende zincirleri etkilendi.

Carrefour, 80 mağazasının saldırıya uğradığını açıklarken Monoprix, mağazalarının yüzde 5'inin etkilendiğini bildirdi.

Intermarché'nin sahibi Les Mousquetaires ise yaklaşık 150 mağazada buzdolaplarının sıcaklığının altı saat boyunca 50 dereceye yükseltildiğini duyurdu.

Şirket, sağlık risklerini önlemek amacıyla etkilenen bütün gıda ürünlerinin imha edildiğini açıkladı.

Paris'in merkezindeki bir Intermarché mağazasında çalışanların, çözülen dondurulmuş gıdaları alışveriş arabalarıyla çöp konteynerlerine taşıdığı görüldü.

FRANSA HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansına (ANSSI) saldırının araştırılması talimatını verdi.

Fransız yetkililer, başka şirketlerin de risk altında olup olmadığını değerlendirirken saldırının diğer Avrupa ülkelerini etkileyebileceği ihtimali üzerine uluslararası koordinasyon başlatıldı.

Siber güvenlik şirketi Sekoia'nın tehdit istihbaratı analisti Felix Aime, İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da saldırıdan etkilendiğini söyledi.

Ancak bu ülkelerdeki saldırıların kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BUZDOLAPLARINA NASIL SIZDILAR?

Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri, genellikle birden fazla buzdolabı ve dondurucuyu yöneten merkezi kontrol panelleri üzerinden çalışıyor.

İnternete bağlı olan bu sistemler, bakım şirketlerinin sıcaklık ayarlarını uzaktan değiştirmesine olanak sağlıyor.

Fransız siber güvenlik yetkilileri, Danimarkalı Danfoss şirketinin sağladığı yazılımda bir güvenlik açığı tespit etti.

Danfoss, Fransa'daki bazı soğutma sistemlerini etkileyen olaylardan haberdar olduğunu doğruladı.

Şirket, saldırıdan etkilenen sistemlerde güncelliğini yitirmiş yazılımlar kullanıldığını belirterek müşterilerine güvenlik güncellemelerini yüklemeleri çağrısında bulundu.

Siber güvenlik şirketi Claroty de daha önce Danfoss'un AK-SM 800A kontrol sisteminde, saldırganların kimlik doğrulama mekanizmalarını aşmasına ve cihazlarda kod çalıştırmasına olanak tanıyabilecek güvenlik açıkları tespit etmişti.

HOLLANDA'DA DA SİBER GÜVENLİK SORUNU

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Hollandalı perakende şirketi Ahold Delhaize de ağ sistemlerinde bir güvenlik sorunu tespit ettiğini duyurdu.

Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri Albert Heijn'i işleten şirket, önlem amacıyla bazı sistemlerini devre dışı bıraktı.

Albert Heijn'in çevrim içi market teslimatları durdurulurken fiziksel mağazalar açık kaldı.

Şirketin ABD'deki Stop & Shop, Giant, Hannaford ve Food Lion zincirlerinin internet sitelerinde de geçici olarak hizmet verilemediğine ilişkin uyarılar yer aldı.

Ancak Ahold Delhaize, Hollanda'daki sorunla Fransa'daki saldırılar arasında bağlantı bulunduğunu düşündürecek bir neden olmadığını açıkladı.

Fransa'daki saldırının yol açtığı toplam ekonomik zarara ilişkin henüz resmi bir tahmin paylaşılmadı.