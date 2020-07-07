Sibirya tarihinin en sıcak Haziran ayını yaşadı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde haziran ayında tarihin en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı ve bu nedenle orman yangınları ve karbon emisyonunda artış olduğu kaydedildi. Bilim insanları dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınan Sibirya’daki durumun endişe verici olduğunu açıkladı.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 17:17 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 17:21

Sibirya tarihinin en sıcak Haziran ayını yaşadı

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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Verkhoyansk kasabasında ve Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'ta haziranda temometreler 38 dereceyi göstermiş ve yaşanan sıcaklıklar tarihe geçmişti. CNN'in haberine göre AB’ye bağlı Copernicus’un Atmosfer İzleme Servisi(CAMS) tarafından bölgede  38 dereceden daha yüksek bir sıcaklık da ölçüldü.

Rusya'nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan topraklarına Sibirya adı veriliyor ve Kazakistan ile Orta Asya'yı meydana getiren birçok devleti de bünyesinde barındırıyor. Yaklaşık 33 milyon insanın yaşadığı Sibirya, dünyada yerleşim görülen en soğuk bölge olarak biliniyor. Ancak, son zamanlarda bölgede yaşanan rekor sıcaklıklar Kuzey Kutbu’nun dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığını gösteriyor.

DÜNYAIN GERİ KALANINDAN DAHA HIZLI ISINIYOR

CAMS’ın verilerine göre, bölgedeki sıcaklıklar haziran ayının ortalama sıcaklıklarına göre bu yıl 5 santigrat derece artış gösterdi. Bundan önceki en sıcak haziran aylarının yaşandığı 2018 ve 2019’daki seviyelerin de en az bir derece üzerine çıkıldı.

Copernicus’un iklim değişikliği direktörü Carlo Buontempo, “Kuzey Kutup Dairesi’nin dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınması endişe verici” dedi.

7 BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Diğer taraftan Sibirya’da haziran ayında peşi sıra yaşanan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar bölgedeki orman yangınlarının artmasına neden oldu. Rus ormancılık kurumu, 6 Temmuz'dan itibaren 140 bin hektardan geniş bir alanaa kaplayan bölgede 246 orman yangını yaşandığını, yedi bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

CAMS’tan kıdemli bilim insanı Mark Parrington, "Daha yüksek sıcaklıklar ve daha kuru yüzey koşulları, ormanların yanması ve bu kadar geniş bir alanda uzun süre devam etmesi için ideal koşullar sağlıyor. Son birkaç yıldır yapılan yangın izleme modellerinde  bölgedeki yangın ve toprak nemi anormalliklerinde keskin bir artış gördük” ifadelerini kullandı.

KARBON EMİSYONLARI YÜKSELDİ

Bununla birlikte, orman yangınlarındaki artış Sibirya’da karbon emisyonlarının artmasını da beraberinde getirdi. Copernicus tarafından yapılan açıklama, geçen yılın haziran ayında 53 megaton seviyesinde olan karbon emisyonlarının geçen ay 59 megatona yükseldiği belirtildi.

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