"Sibiryalı İsa" tutuklandı: Müritlerini istismar ettiği öğrenildi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan 64 yaşındaki Sergei Torop, 1990 yılında trafik polisi olarak çalıştığı işini kaybettikten sonra bir “ilahi aydınlanma” yaşadığını öne sürerek kendisini “Vissarion” ismiyle tanıttı. 1991’de Son Vasiyet Kilisesi adlı tarikatı kuran Torop, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ortaya çıkan ideolojik boşlukta binlerce kişiyi etkisi altına aldı.



Tarikat, Sibirya’nın ücra bölgelerinde topluluklar kurdu. En sadık 300 kişilik grup, “Şafak Diyarı” adı verilen dağlık bir yerleşimde izole bir yaşam sürüyordu.

PSİKOLOJİK BASKI, ZORLA ÇALIŞTIRMA, MADDİ SÖMÜRÜ

Rusya Başsavcılığı’na göre Torop ve iki yardımcısı Vadim Redkin ile Vladimir Vedyornikov, tarikat üyelerini 1991’den 2020’ye kadar manipüle ederek bedenen ve zihnen istismar etti. Üyelerin zorla çalıştırıldığı ve maddi olarak sömürüldüğü, bu süreçte 16 kişinin “manevi zarar”, altı kişinin ise “ciddi sağlık sorunları” yaşadığı açıklandı.



2020’de Sibirya’daki tarikat yerleşkesine yapılan bir helikopter operasyonu ile gözaltına alınan Torop, 12 yıl hapis cezası aldı. Yardımcılarından Redkin 11 yıl, Vedyornikov ise 12 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca mağdurlar ve savcılığa toplam 45 milyon ruble (yaklaşık 572 bin dolar) tazminat ödenmesine karar verdi.

KIYAMET, ET YASAĞI, YENİ NOEL

Torop, “Vissarion” kendisini Tanrı olarak değil, Tanrı’nın sözü olarak tanımlıyordu. Tarikatın inanç sistemi, Rus Ortodoks gelenekleriyle Budist apokaliptizmini, kolektivizmi ve ekolojik değerleri harmanlıyordu. Kıyametin yaklaştığını sık sık duyuran Torop, sadece kendi müridlerinin kurtulacağını iddia ediyordu.



Tarikat üyeleri et yemekten, sigara ve alkol tüketiminden, küfretmekten ve para kullanmaktan men ediliyordu. Torop, Noel’i de kaldırarak kendi doğum günü olan 14 Ocak’ı yeni bir kutlama günü haline getirmişti. Ayrıca elini sürerek AIDS ve kanseri iyileştirebildiğini öne sürüyordu.