Sıbistan'da seçimin galibi Vucic oldu

Sırbistan'da halk, erken yerel ve genel seçim için sandık başına gitti.

Oy verme işlemi sona erdi. Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aleksender Vucic liderliğinde iktidardaki Sırbistan İlerleme Partisi sandıktan birinci çıktı.

Ülkede yaklaşık 6,5 milyon seçmenin yüzde 60'ı sandık başına gitti. Bu oyların yüzde 47'ye yakınını Vucic liderliğindeki Sırbistan İlerleme Partisi aldı. Muhalefet partilerinden oluşan Sırbistan Şiddete Karşı koalisyonu yüzde 23'lük oy oranıyla ikinci oldu.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksender Vucic, lideri olduğu koalisyonun 250 koltuklu parlamentoda çoğunluğu sağladığını duyurdu. Mayısta Sırbistan'da arka arkaya yaşanan silahlı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmiş, muhalefetin çağrıları üzerine Cumhurbaşkanı Alexandr Vucic erken seçim kararı almıştı.

