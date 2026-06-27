Sıcak hava bunu da yaptırdı! Fransa'da "iklim izni" önerisi

Fransa 'da Yeşiller Partisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi.

SICAK, SEL, YANGIN İZNİ

Bu çerçevede çalışanlar için yılda 5 günlük bir "iklim izni" oluşturulması teklif edildi. Söz konusu ücretli iznin aşırı sıcaklar, sel, yangın gibi durumlarda kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8 bin 800 kişi destek verdi. Fransa'da başkent Paris ve çevresinde aşırı sıcak nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişinin hastanelere başvurduğu belirtiliyor.