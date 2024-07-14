Sıcak hava dalgası sürüyor: 19 Temmuz'a kadar dikkat!

Yunanistan'ın büyük bir kısmında devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar, güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, sıcak hava dalgasının 19 Temmuz'a kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Sıcak hava dalgası sürüyor: 19 Temmuz'a kadar dikkat!

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların normalin üzerinde seyrettiğini ve özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanın tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.

Akşam saatlerinde de sıcak havanın devam ettiğine işaret eden uzmanlar, sıcak hava dalgasının 19 Temmuz'a kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.

YAŞLILAR DİKKAT!

Uzmanlar, özellikle yaşlıların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini, güneş çarpmasının, hipotansiyon, kalp atışlarının artması, baş dönmesi ve ilerleyen dönemlerde de bilincin bozulmasına sebep olabileceğini belirtti.

Haziran ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıktığını kaydeden uzmanlar, bu yazın çok sıcak geçeceğini ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı öngörüsünde bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de elektrik akımına kapılan kişiler öldü

DÜNYA HABERLERİ

Kenya'da toplu kadın cinayetleri: 42 kurbanın cansız bedenlerini çöplüğe atan adam tutuklandı

Kenya'da toplu kadın cinayetleri: 42 kurbanın cansız bedenlerini çöplüğe atan adam tutuklandı

Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi"

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi"

Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...