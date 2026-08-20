Sıcaklık 40 dereceyi aştı, ilk kez bir yazda 14 bin kişi öldü

Avrupa'nın yaz boyunca karşı karşıya kaldığı şiddetli sıcak hava dalgaları Almanya 'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Resmi verilere göre bu yaz yaklaşık 14 bin sıcaklığa bağlı ölüm kaydedildi. Böylece ülkede 2018 yılında kaydedilen önceki rekor da aşılmış oldu .

BİR HAFTADA 9 BİN 600 ÖLÜM

Almanya'nın halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün verileri, ölümlerin büyük bölümünün haziran ayının sonunda yaşandığını ortaya koydu.

Ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı bir haftalık dönemde yaklaşık 9 bin 600 kişi sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti .

Bu sayı, yaz boyunca kaydedilen yaklaşık 14 bin sıcaklığa bağlı ölümün büyük bölümünün yalnızca birkaç gün içinde gerçekleşti14 bin sıcaklığa bağlı ölümün büyük bölümünün yalnızca birkaç gün içinde gerçekleştiğini gösterdi.

2018 YILINDAKİ REKOR KIRILDI

Almanya'da bu yaz kaydedilen sıcaklığa bağlı ölüm sayısı, daha önce aşırı sıcakların etkili olduğu 2018 yılındaki seviyenin üzerine çıktı. 2018'de yaklaşık 8 bin 900 kişi sıcak nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülkede yaz boyunca etkili olan sıcak hava dalgaları, Avrupa'nın birçok bölgesini etkileyen aşırı sıcaklıkların bir parçası olarak kayıtlara geçti.