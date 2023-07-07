Sıcaklıkların arttığı Yunanistan'da yangınlar baş gösterdi

Sıcaklıkların arttığı Yunanistan'da uzmanlar orman yangını tehlikesine karşı uyarıda bulunurken ülkenin farklı noktalarında küçük çaplı orman yangınları başladı.

Sıcaklıkların arttığı Yunanistan'da yangınlar baş gösterdi
Küresel ısınma nedeniyle "orman yangını sezonu" daha erken başlıyor

Küresel ısınma nedeniyle "orman yangını sezonu" daha erken başlıyor

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Sivil Koruma Dairesi, yayınladığı tehlikesi haritasıyla yetkilileri ve vatandaşları Güney Ege Adaları'nda yarın çıkabilecek orman yangını tehlikesine karşı uyardı.

Öte yandan Rodos Adası'nda açık arazide çıkan bir nedeniyle bölgedeki oteller tedbir amacıyla boşaltıldı.

Paros Adası, Mora Yarımadası'ndaki Mathia bölgesi ve Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre ise ülkedeki hava sıcaklıkları 38 dereceyi aştı. Uzmanlar, sıcak havanın etkisini gelecek günlerde de göstereceği uyarısı yaptı.

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