Sicilya'da batan lüks yatın kaptanına "çoklu cinayet" soruşturması

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında batan "Bayesian" adlı lüks yatın kaptanı James Cutfield hakkında "kusurlu gemi kazası" ve "çoklu cinayet" suçlarından soruşturma başlatıldı.



19 Ağustos'ta batan lüks yatta, aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'nında bulunduğu 22 kişiden yedisinin cansız bedeni denizde bulunmuştu.

İKİ KEZ İFADE VERDİ



Yeni Zelandalı kaptan pazar günü gerçekleşen sorgulamada iki saat boyunca ifade verdi. Cutfield, bir hafta içinde ikinci kez ifade vermiş oldu.



Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio daha önce yaptığı bir açıklamada, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir" dedi.

"KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI KESİN"



Savcı Raffaele Cammarano, olay sırasında yattakilerin hava kabarcığı aradığı bilgisini verirken, "Yolcuların cesetleri soldaki kabinde bulundu. Hepsi burada bir arada uyumuyordu. Hayatını kaybedenlerin kaçmaya çalıştığı neredeyse kesin" ifadelerini kullandı.



Bu arada, basın toplantısında kayıpları bulma çalışmaları sırasında 20 dalgıcın, dönüşümlü olarak 50 metre derinlikte 4 bin dakikanın üzerinde yaptığı dalışlarla kayıpları bulduğu belirtildi.

