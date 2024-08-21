Sicilya'da batan lüks teknedeki kayıp 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya 'da batan lüks yatta kayıp olan 6 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan son 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Palermo Porticello limanı açıklarında pazartesi batan "Bayesian" adlı lüks yatta İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah dahil kayıp durumdaki 6 kişiyi arama çalışmaları 3. günde devam ediyor. Sicilya Sivil Savunma Ajansı, 49 metre derinlikteki yatta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, cesetlerin hala teknenin enkazında olduğunu ve karaya çıkarılmadığını ifade etti. Saatler öncede 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İNGİLİZ MEDYASI: CESETLER MIKE LYNCH VE KIZINA AİT



Cansız bedenlerin kime ait olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı ancak İngiliz The Telegraph cesetlerin Mike Lynch ve kızı Hannah'ya ait olabileceğini iddia etti. Kayıp olan son 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.



İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, pazartesi günü Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu.



Daha sonra kayıp 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.



Kayıp kişilerin İngiliz milyarder Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu aktarılmıştı.

HOLLANDALI TEKNENİN KAPTANI ANLATTI



Diğer yandan, batan tekneye yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına açıklama yaptı.



Börner, şunları söyledi:



"Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık."