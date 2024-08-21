Sicilya'da batan lüks teknedeki kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'da Palermo'nun 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında "Bayesian" isimli bir tekne önceki gün battı. Tekneden 15 kişinin kurtarıldığı, bunlar arasında bir yaşında bebek de olduğu aktarıldı. Sahil Güvenlik ve İtfaiyeden oluşan arama-kurtarma ekipleri, bir kişinin cansız bedenine ulaşırken altı kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.



Teknenin 49 metre derine battığı ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Kurtarma çalışmalarına birkaç helikopterin de destek verdiği kaydedildi. Bugün yapılan açıklamada, dalgıçların kayıp iki kişinin daha cansız bedenine ulaştığı duyuruldu.

İNGİLİZ VE AMERİKAN VATANDAŞLARI

İngiliz bayrağı taşıyan teknede bulunanların İngiltere ve ABD vatandaşları oldukları bildirildi.



İtalyan ve İngiliz basını, kayıplar arasında bilgi teknolojileri ve siber güvenlik konusundaki girişimleriyle bilinen ve "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak tanınan 59 yaşındaki Mike Lynch'in de olduğunu yazdı. Lynch'in eşi Angela Bacares ise kurtarılanlar arasında.



Olayla ilgili Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi. HOLLANDALI TEKNENİN KAPTANI ANLATTI



Diğer yandan, batan tekneye yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına açıklama yaptı.



Börner, şunları söyledi:



"Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık."

Batan teknede kayıplar arasıda bulunan İngiliz milyarder girişimci Mike Lynch, "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak tanınıyordu.

"İNGİLTERE'NİN BILL GATES'İ" OLARAK BİLİNİYORDU 59 yaşındaki Mike Lynch, İngiltere'nin en tanınmış teknoloji girişimcilerinden birİ.



Lynch, 1996 yılında ülkenin en büyük yazılım şirketi olan Autonomy'yi kurdu ve "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak tanındı.



2011 yılında firmasını 11 milyar dolara Hewlett-Packard'a sattı, ancak satın alma işleminin ardından ABD'li teknoloji devi onu dolandırıcılıkla suçladı.



Lynch, HP'nin Autonomy yöneticilerini yasadışı muhasebe uygulamalarıyla suçlamasının ardından, son on yılının çoğunu adını savunmak için mahkemede geçirdi. Haziran ayında San Francisco'daki bir jüri tarafından, bir yıldan fazla süreyi ev hapsinde geçirdikten sonra beraat etti.