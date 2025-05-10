Şiddetli yağış sele neden oldu, 3 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, birçok cadde ve yol kullanılamaz hale geldi.



Sel nedeniyle kent genelinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken bazı ana arterlerin çöktüğü kaydedildi.



AA muhabirine konuşan görgü tanığı Said Yusuf, akşam saatlerinde Zoobe Kavşağı'ndan geçerken caddenin tamamen çöktüğünü belirtti.



Yusuf, sele kapılan bir araçtaki 4 kişinin güçlükle kurtarıldığını ifade ederek "Araçtaki insanları büyük bir çaba harcayarak kurtardık. Tüm bunlar yaşanırken belediyeden yardım eden kimse olmadı. Başkentin yollarının ne kadar kötü durumda olduğunu herkesin fark etmesi gerekiyor." dedi.



Şiddetli yağışların devam etmesi halinde can ve mal kaybının artmasından endişe ediliyor.