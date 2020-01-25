Şi'den ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi çağrısı

Şinhua ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Şi ve Başbakan Li Kıçiang dahil üst düzey 25 yetkiliden oluşan Çin Komünist Partisi Politbüro Komitesi, Vuhan'da ortaya çıkan ve ülke geneline hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınını görüşmek üzerine toplandı.



Toplantıda salgınla mücadaleye rehberlik edecek özel bir ekibin kurulması kararı alındığı, Hubey gibi salgından etkilenen yerlere rehber ekiplerin gönderileceği, ekiplerin buralarda salgının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesini teşvik edeceği bildirildi.



Şi Cinping, toplantıda yeni tip koronavirüs salgınının hızla büyüdüğü ciddi bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi, sağlık personelinin korunması çağrısında bulundu.



Salgında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileten Şi, "Tüm parti, tüm ordu, tüm ülke ve etnik gruplar hepsi sizinle, hepsi sizin güçlü destekçiniz." dedi.



Devlet Başkanı Şi, yeni tip koronavirüs salgınının önlemesinin bir önemli sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, "Halkın yaşam güvenliği ve sağlık güvenliği en ön sırada. Salgının önlenmesi şu an itibarıyla yapılması gereken en önemli iş." diye konuştu.

