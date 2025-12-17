Sidney'deki saldırının ilk kurbanları. Kahraman çiftin görüntüleri yayınlandı

ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının detayları netleşirken, olay yerindeki bir araç kamerasından elde edilen görüntüler, kurbanlar arasında yer alan bir çiftin saldırganı durdurma çabasını kaydetti.

Görüntülerde, 69 yaşındaki emekli tamirci Boris Gurman ve 61 yaşındaki eşi Sofia'nın saldırganlardan birine müdahale ettiği görüldü. Kayıtlara göre Boris Gurman, silahlı kişiyle boğuşarak silahı elinden aldı ve ikili yere düştü.

Görüntülerin devamında Boris Gurman'ın ayağa kalktığı ve saldırgana silahla vurduğu, ancak saldırganın daha sonra başka bir silah alarak çifti öldürdüğü anlaşıldı. Görgü tanıkları, Gurman'ın kaçmak yerine tehlikenin üzerine gittiğini belirtti.

Reuters'a konuşan araç kamerasının sahibi, "Kameramdan yaşlı adamın vurulduğunu ve yere yığıldığını görebiliyorum. O an kalbim paramparça oldu" dedi.

Olayı gören bir başka tanık ise "O bir kahramandı. Elinden geleni yaptı, çok uğraştı. Ailesine bunu bildirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Ocak ayında 35. evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan çiftin ailesi, Boris ve Sofia'nın 34 yıldır evli olduklarını ve birbirlerine çok bağlı olduklarını belirtti.

Aile tarafından yapılan açıklamada "Boris ve Sofia'yı kaybetmenin acısını hiçbir şey hafifletemezken, onların cesaretleri ve özverilerinden dolayı büyük bir gurur duyuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu, Boris ve Sofia'nın kim olduklarını özetliyor: içgüdüsel olarak ve özverili bir şekilde başkalarına yardım etmeye çalışan insanlar" ifadesine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlenmeye başlandı.

Chabad Bondi Sinagogu'nda yardımcı haham olarak görev yapan beş çocuk babası Haham Eli Schlanger için düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.

Yahudi lider Alex Ryvchin, Schlanger'in hapishaneleri ziyaret ettiğini ve kamu konutlarında yaşayan Yahudilerle ilgilendiğini belirtti.

Saldırıda yaralananlar arasında, saldırganlardan birini etkisiz hale getirmek için müdahale eden 43 yaşındaki Suriye kökenli Ahmed el-Ahmed de bulunuyor.

Ameliyata alınacak olan el-Ahmed'in amcası Muhammed el-Ahmed, yeğeninin yaklaşık 20 yıl önce İdlib'den ayrılarak Avustralya'ya gittiğini söyledi.

Muhammed el-Ahmed, "Sosyal medyadan öğrendik. Babasını aradım ve bana Ahmed olduğunu söyledi. Ahmed bir kahraman, onunla gurur duyuyoruz. Genel olarak Suriye de onunla gurur duyuyor" dedi.

Saldırıda iki kurşunla vurulan ve bir gözünü kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Jack Hibbert'in ailesi ise memurun uzun bir iyileşme süreciyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Kurbanlar arasında ayrıca bir Holokost mağduru ve Matilda adında 10 yaşında Ukrayna kökenli bir kız çocuğu da bulunuyor.

SİLAH YASALARINDA REFORM HAZIRLIĞI

Bunun yanı sıra Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, saldırının ardından eyalet parlamentosunun silah ve protesto yasalarında kapsamlı reformları görüşmek üzere 22 Aralık'ta toplanacağını duyurdu.

Planlanan reformlar arasında, bir kişinin sahip olabileceği ateşli silah sayısının sınırlandırılması ve bazı av tüfeği türlerine erişimin zorlaştırılması yer alıyor.

Minns, düzenlediği basın toplantısında "Önümüzde devasa bir görev var. Çok büyük" dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise hükümetin antisemitizmi toplumdan tamamen ortadan kaldırmak için Yahudi toplumuyla birlikte çalışacağını vurguladı. Albanese, saldırganın yasal yollardan yüksek güçlü silahlara nasıl eriştiğinin araştırıldığını belirtti.

Avustralya polisi, saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlun DAEŞ ideolojisinden etkilendiği ihtimali üzerinde duruyor. Faillerin saldırıdan haftalar önce Filipinler'in güneyine seyahat ettikleri tespit edildi.

Fakat Filipinler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Claire Castro, ülkenin terörist eğitimi için kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Castro, "Bondi Plajı olayına karışan kişilerin Filipinler'de herhangi bir eğitim aldıklarına dair doğrulanmış bir rapor veya teyit bulunmamaktadır" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir Hanuka etkinliğinde saldırıya değinerek "Öldürülenlerin hepsinin yasını tutuyoruz ve yaralıların hızlı iyileşmesi için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

Sağlık yetkilileri, Sidney'deki çeşitli hastanelerde 22 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.