Şifa Hastanesi kuşatıldı: "Hukukun açık ihlalidir"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşatmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne yönelik yaptıkları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi.



Şifa Hastanesi'ne saldırının amacının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini çökertmek olduğu kaydedilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından İsrail güçleri sorumlu tutuldu.



İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşattığı ve hastane çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli direniş güçleri arasında şiddetli çatışmalar eşliğinde patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

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