Şifa Hastanesi'nde öldürülenlerin sayısı 170'e yükseldi

İsrail askerleri pazartesi sabahı erken saatlerde Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'ne girdi. İsrail ordusu, saldırının gerekçesi olarak hastanenin üst düzey Hamas komutanları için bir üs olarak kullanıldığını iddia etti.



İsrail'in hastane bölgesinde 170'den fazla Filintinliyi öldürdüğü açıklandı. Bölgede 800'den fazla Filistinli sorgulandı.



Savaştan önce Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa, şu anda bölgenin kuzeyinde kısmen de olsa faaliyet gösteren az sayıdaki sağlık tesisinden biri ve aynı zamanda yerinden edilmiş sivillere de ev sahipliği yapıyordu.

HAMAS İDDİALARI REDDEDİYOR



Hamas ve sağlık personeli, hastanenin askeri amaçlarla veya savaşçıları barındırmak için kullanıldığı iddialarını reddediyor.



Geçtiğimiz günlerde Hamas sözcüleri, İsrail saldırılarında ölenlerin savaşçılar değil, hastalar ve yerinden edilmiş kişiler olduğunu söylemiş ve İsrail'i savaş suçlarıyla suçlamıştı.



Hastanedeki çatışmada iki askerini kaybeden İsrail ordusu, buradaki sivillerin, hastaların ve sağlık personelinin zarar görmesini önlediğini iddia ediyor.



İsrail, askerleri hastaneye ilk baskınını geçtiğimiz kasım ayında yaptığında ağır eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.