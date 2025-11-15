Şifrelerle dolu The Economist’in 2026 kapağı yayımlandı: Dünyayı ne bekliyor?

Londra merkezli The Economist dergisi, her yıl olduğu gibi merakla beklenen 2026 kapak tasarımını yayımladı. Siyasi gelişmelerden savaşlara, küresel ekonomiden teknoloji rekabetine uzanan geniş bir yelpazeyi sembolik öğelerle işleyen kapak, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han tarafından NTV için değerlendirildi.

KILIÇLAR ÇEKİLDİ: TRUMP, PUTİN, Şİ AYNI SAHNEDE

Kapaktaki en dikkat çekici unsurun “kılıçların çekilmiş olması” olduğunu belirten Han, bu görselin hem dünya ekonomisindeki düşüşü hem de artan küresel gerilimi temsil ettiğini söyledi. Han, aşağı yönlü grafiklerin ekonomik performansın zayıfladığına işaret ettiğini de aktardı.

Han, kılıcın bir tarafında ABD Başkanı Donald Trump’ın, diğer tarafında ise ABD’nin “hasımları” olarak tanımlanabilecek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bulunduğunu ifade etti. Üçüncü kişi hakkında ise, AB'nin içindeki “Truva atı” olarak nitelendirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın olabileceğini söyledi.

ABD'NİN 250. YILI: KUTUPLAŞMA VE GÜÇ MÜCADELESİ

Han, kapağın merkezindeki “250” yazılı pasta ve kelepçeli yumruğun ABD’nin 250. kuruluş yılına gönderme yaptığını belirtti. ABD’nin ciddi iç sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Han, Trump döneminden bu yana artan kutuplaşmanın ve Washington’ın giderek daha çatışmacı bir dış politika izlediğinin altını çizdi. Pastanın çevresindeki füzelerin ise ABD’nin küresel meydan okumalarına işaret ettiğini söyledi.

UZAY VE TEKNOLOJİ REKABETİ BÜYÜYÜYOR

Mars roketi ve uyduların yer aldığı bölümün, önümüzdeki dönemde uzay alanındaki rekabetin keskinleşeceğine işaret ettiğini belirten Han, iletişim teknolojilerinde de sert bir yarışın sürdüğünü aktardı. Kapaktaki robot figürlerini ise, “iş gücünün yapay zekâ tarafından dönüştürülmesi ve bazı alanlarda insanların dışlanacağı” bir geleceğe işaret eden semboller olarak yorumladı.