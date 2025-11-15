Şifrelerle dolu The Economist’in 2026 kapağı yayımlandı: Dünyayı ne bekliyor?
The Economist dergisi merakla beklenen 2026 kapağını yayımladı. Siyasi ve ekonomik gelişmelerden savaşlara 2026 yılının kehanetlerinin yer aldığı kapağı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han NTV için yorumladı.
Londra merkezli The Economist dergisi, her yıl olduğu gibi merakla beklenen 2026 kapak tasarımını yayımladı. Siyasi gelişmelerden savaşlara, küresel ekonomiden teknoloji rekabetine uzanan geniş bir yelpazeyi sembolik öğelerle işleyen kapak, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han tarafından NTV için değerlendirildi.
KILIÇLAR ÇEKİLDİ: TRUMP, PUTİN, Şİ AYNI SAHNEDE
Kapaktaki en dikkat çekici unsurun “kılıçların çekilmiş olması” olduğunu belirten Han, bu görselin hem dünya ekonomisindeki düşüşü hem de artan küresel gerilimi temsil ettiğini söyledi. Han, aşağı yönlü grafiklerin ekonomik performansın zayıfladığına işaret ettiğini de aktardı.
Han, kılıcın bir tarafında ABD Başkanı Donald Trump’ın, diğer tarafında ise ABD’nin “hasımları” olarak tanımlanabilecek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bulunduğunu ifade etti. Üçüncü kişi hakkında ise, AB'nin içindeki “Truva atı” olarak nitelendirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın olabileceğini söyledi.
ABD'NİN 250. YILI: KUTUPLAŞMA VE GÜÇ MÜCADELESİ
Han, kapağın merkezindeki “250” yazılı pasta ve kelepçeli yumruğun ABD’nin 250. kuruluş yılına gönderme yaptığını belirtti. ABD’nin ciddi iç sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Han, Trump döneminden bu yana artan kutuplaşmanın ve Washington’ın giderek daha çatışmacı bir dış politika izlediğinin altını çizdi. Pastanın çevresindeki füzelerin ise ABD’nin küresel meydan okumalarına işaret ettiğini söyledi.
UZAY VE TEKNOLOJİ REKABETİ BÜYÜYÜYOR
Mars roketi ve uyduların yer aldığı bölümün, önümüzdeki dönemde uzay alanındaki rekabetin keskinleşeceğine işaret ettiğini belirten Han, iletişim teknolojilerinde de sert bir yarışın sürdüğünü aktardı. Kapaktaki robot figürlerini ise, “iş gücünün yapay zekâ tarafından dönüştürülmesi ve bazı alanlarda insanların dışlanacağı” bir geleceğe işaret eden semboller olarak yorumladı.
ZELENSKİ YİNE KAPAKTA: SAVAŞIN GÖLGESİ SÜRÜYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir kez daha kapakta yer aldığını belirten Han, önündeki tank figürünün Ukrayna savaşının 2026’da da devam edeceği öngörüsünü yansıttığını söyledi.
Han, kapağın birçok bölümünde tekrar eden ilaç figürlerinin özellikle diyabet gibi hastalıklara yönelik tıbbi sıçramaları temsil ettiğini ifade etti.
2026 DÜNYA KUPASI VE DOPİNG TARTIŞMALARI
Kapaktaki futbolcu figürünün 2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olmasına gönderme yaptığını aktaran Han, sporcu ve boksör çizimlerinin ise Las Vegas’ta ilk kez yapılacak, performans artırıcı ilaçların kontrollü şekilde serbest bırakılacağı spor organizasyonuna işaret ettiğini söyledi.
Han, bu etkinlik için “Madem sporcular zaten kullanıyor, hepsi aynı anda kullandığında insanlığın teknolojiyle birlikte nereye evrileceğini görelim; bir anlamda ‘süper insan’ yaratalım anlayışı var” değerlendirmesinde bulundu.
DOLAR ENDİŞESİ, KÜRESEL ISINMA VE ADALET VURGUSU
Kapaktaki dolar sembollerinin, para birimine yönelik endişeleri gösterdiğini söyleyen Han, ABD Merkez Bankası’nda başkan değişikliği beklentisinin de buna eklendiğini belirtti.
Adalet terazisinin eriyen buzlarla birlikte resmedildiğini aktaran Han, bu bölümün hem hukuk sistemlerinin zayıflamasına hem de küresel ısınmanın gerçekliğine dikkat çektiğini ifade etti.