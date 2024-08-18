Sığınacak yer arayan Filistinli aile, uyku sırasında İsrail füzesiyle öldürüldü

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Zuveyda kasabasına düzenlediği saldırıda en az 17 Filistinli hayatını kaybederken onlarca Filistinli de yaralandı.

İsrail yeni tahliye emirleri yayınlayarak “insani yardım alanını” yaklaşık 41 kilometrekareye ya da Gazze Şeridi'nin yüzde 11'ine kadar daralttı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, dün düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişilik bir ailenin tamamının sığınak ararken öldüğünü bildirdi.

Aile Han Yunus'tan göç ettikten sonra bölgeye taşındı, ancak uyudukları sırada bir İsrail füzesi tarafından vuruldu.



Görgü tanığı Mahmud Al-Ijla, “Ölen 17 kişinin hepsi sivildi. Uykuya dalmışlar ve bir daha uyanmamışlar. Onları F-16 savaş uçaklarının füzeleriyle vurdular ve tüm bölgeyi yerle bir ettiler. Sabah buraya geldiğimizde eskiden burada birilerinin yaşadığını hayal bile edemezdik. Buradaki her şey tamamen yok edilmişti” diye konuştu.



Gazze'nin merkezinde tıbbi hizmet vermeye devam etmeye çalışan tek hastane olan El Aksa Hastanesi, devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle çok sayıda yaralı aldığını bildirdi.



İLAÇ VE TIBBİ MALZEMEDEN YOKSUNLAR

El Aksa Hastanesi doktorlarından Halil Al-Dekran, şunları söyledi: “İşgal ordusu her gün vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Çok sayıda yaralı ve şehit art arda bize ulaşıyor. Tüm dünyayı bu tür katliamları durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Özellikle de Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi malzemeden yoksun olduğumuz için.”



İsrail ordusu, El Maghazi mülteci kampı ve Deyr El Balah şehrinin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere Gazze'nin orta kesimindeki Filistinliler için geçen hafta yeni tahliye emirleri yayınladı. Ordu, zaten yerlerinden edilmiş olan binlerce Filistinliyi bir kez daha yer değiştirmeye zorladı.

İsrail, sivilleri hedef aldığını reddederek, saldırılarının bu bölgelerde tespit edilen Hamas roket ateşine karşılık olduğunu öne sürüyor.



Yerinden edilmiş bir Filistinli olan Abu Mustafa, durumu şu sözlerle anlattı: “Yerimizden edilmemiz onlarca kez tekrarlandı. Şimdi buradan taşınmak zorunda kalıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yemin ederim nereye gideceğimi bilmiyorum. Yeter artık, her iki taraf da bu çatışmanın ortasında kalan bizlere merhamet etsin.”



SÜREKLİ BİR KORKU İÇİNDELER

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dün yaptığı açıklamada Gazze'deki “insani bölge” olarak adlandırılan alanın toplam yüzölçümünün sadece yüzde 11'ine düştüğünü ve bunun da sığınacak güvenli bir yer bulmakta zorlanan yerinden edilmiş kişiler arasında kaos ve korkuya neden olduğunu bildirdi.



Tekrarlanan yerinden edilmeler ve durmak bilmeyen füze saldırıları nedeniyle Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu binlerce Filistinli aile, kendilerinin de kurban olmasının an meselesi olduğu korkusuyla sürekli bir korku içinde yaşıyor.

