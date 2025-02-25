"Sığınaklarda kalın" uyarısı | Rus füzeleri Ukrayna semalarında: Polonya'da askeri hareketlilik

Ukrayna sabahtan bu yana füze saldırısına karşı alarmda.

Yerel yetkililer Rusya tarafından ateşlenen füzelere karşı uyarıda bulunurken Ukrayna'nın büyük bölümünde hava saldırısı alarmı yapıldı.



Kiev bölgesi askeri yönetimi, “Tehlike geçene kadar sığınaklarda kalın” dedi.



Ukrayna'nın başkenti Kiev’in Valisi Mykola Kalashnyk ise Rusya’nın Kiev’e hava saldırısı düzenlediğini ve 44 yaşındaki bir kadının yaralandığını açıkladı. Vali, saldırıda birkaç evin hasar gördüğünü de söyledi.



Kalashnyk, Telegram mesajlaşma uygulamasında yaptığı paylaşımda “Bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı” dedi.



Fastiv bölgesinde de evlerde hasar meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 19 insansız hava aracının ele geçirildiğini ve imha edildiğini duyurdu.

POLONYA VE MÜTTEFİK UÇAKLARI HAREKETE GEÇTİ



Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın batısını hedef alan hava saldırıları başlatmasının ardından Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak üzere Polonya ve müttefik uçaklarının harekete geçirildiğini açıkladı.



Komutanlık X'te yaptığı açıklamada, “Atılan adımlar risk altındaki bölgelere sınırı olan bölgelerde güvenliği sağlamayı amaçlıyor” dedi.