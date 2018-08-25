Açlık grevine gemideki sığınmacıların çoğunun katıldığı açıklandı. İtalya Başbakanı Matteo Salvini, Twitter üzerinden "Neye inanıyorlarsa yapabilirler" açıklaması geldi.
İtalyan hükümeti, diğer Avrupa Birliği üyeleri sığınmacıları ülkelerine kabul edeceklerine dair taahhütte bulunmadığı sürece gemidekilerin karaya çıkmalarına izin vermeyeceğini açıkladı.
Sığınmacılar, Akdeniz'de su almaya başlayan bir tekneden kurtarılmıştı. İtalya, geminin Sicilya limanına yanaşmasına izin verdi. Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan 13 çocuk ve yaşlı tahliye edildi. Ardından 27 çocuğun da gemiden ayrılmasına izin çıktı. Ancak yetişkinlerin karaya ayak basmasına müsade edilmiyor. Sığınmacıların Eritre, Somali, Sudan ve Suriye'den kaçtığı belirtiliyor.
Sığınmacı gemisinde açlık grevi
NTV HaberDünya
İtalya'nın karaya çıkmalarına izin vermediği sığınmacılar, Sicilya limanına demirli kurtarma gemisinde açlık grevine başladı. Gemideki 150 kişi 10 gündür karaya ayak basmayı bekliyor.
Açlık grevine gemideki sığınmacıların çoğunun katıldığı açıklandı. İtalya Başbakanı Matteo Salvini, Twitter üzerinden "Neye inanıyorlarsa yapabilirler" açıklaması geldi.