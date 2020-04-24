Yunanistan’da 76 bini anakarada, 42 bini adalarda olmak üzere toplam 118 bin sığınmacı bulunuyor. Bu sığınmacıların büyük bir kısmı ise hijyen koşullarını sağlamanın zor olduğu kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları virüsün ortaya çıktığı ilk günden beri yetkilileri uyarıyor, özellikle adalardaki aşırı kalabalık kampların boşaltılması gerektiğini vurguluyor.



Sığınmacılardan corona virüs için duygulandıran video

Bugüne dek iki farklı kamp, sığınmacılarda corona virüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı. Geçtiğimiz hafta ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ev sahipliğinde 450’nin üzerinde sığınmacının kaldığı bir otelde 150 kişide corona virüs tespit edilmesinin ardından otel karantinaya alındı. Tüm bu süreçte ilginç olan ise, hiçbir vakada semptom görülmemesiydi.



SIĞINMACILAR ENDİŞELİ



Başta Midilli olmak üzere, Ege Adalarındaki kamplarda aylardır iltica başvurularının sonuçlarını bekleyen sığınmacılar ise endişeli. Bir an evvel sağlıklarının güvence altına alınacağı yaşam alanlarına götürülmeyi umuyorlar.



Kampların bulunduğu bölgelerde ise söz konusu kalabalık kampların virüsün yayılmasında etkili olacağına ilişkin endişeler baş gösteriyor.



Denklemi zor olan bu ortamda Midilli’deki Moria Mülteci Kampında zor şartlar altında yaşayan göçmenlerin hazırladığı bir video ise izleyenleri duygulandırıyor.

Yerel bir haber portalı olan Sto Nisi’de yayınlanan videoda Midilli Moria Kampı’ndaki sığınmacılar kendi yaşadıkları zorlukları bir tarafa bırakıp, corona virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anlatıyor.



Öte yandan, hükümet ise önümüzdeki günlerde hassas gruplara ait 2.380 sığınmacının adalardan alınarak anakaraya götürüleceğini duyurdu. Ancak bu süreç için net bir tarih verilemiyor.



Midilli Adası’ndan bu hafta gelen bir başka haber ise endişe yarattı. Çarşamba akşamı Moria Kampı’ndan yaklaşık 6km uzaklıkta yürüyüş yapan 4 sığınmacıdan ikisi 55 yaşında bir saldırgan tarafından bilinmeyen bir sebeple av tüfeği ile yaralandı. Hafif yaralı sığınmacıların tedavisi Midilli Hastanesi’nde devam ederken saldırının faili dün akşam yakalandı.