"Sığınmacısavar spreyi"ne verilen cezalar onandı

Danimarka'da sığınmacılara karşı kullanılmak üzere sprey dağıtan ırkçı siyasetçilere verilen cezalar Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.



Batı Temyiz Mahkemesi, 2016 yılında Haderslev kasabasında "sığınmacısavar spreyi" dağıtarak propaganda yapan ırkçı Danimarkalılar Partisi Başkanı Danny Carlsen ve 2 partiliye Sönderborg Yerel Mahkemesi tarafından 2018 yılında verilen cezaları onadı.

Böylece Carlsen ve arkadaşlarına "ırkçılık" suçlamasıyla verilen 7 bin 500'er kronluk para cezası kesinleşti.



150 adet saç spreyinin etiketini "Sığınmacı Spreyi: Yasal ve Etkin" olarak değiştiren ırkçı parti, ülkede yasak olan biber gazı yerine sığınmacılara karşı sprey kullanılabileceği yönünde propaganda yapmıştı.



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