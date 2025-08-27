Sigorta parası için ölümünü planladı, ailesini bırakıp sevgilisine kaçtı: Cezası belli oldu

Green Lake İlçe Şerif Ofisi, 12 Ağustos'ta 45 yaşındaki Ryan Borgwardt'ın tek başına balık tutmak için çıktığı gezisinde kaybolduğunu açıkladı.İlk başta, Borgwardt’ın boğulduğundan şüphelenildi ve 54 gün süren bir göl araması yapıldı. Geniş çaplı aramalarda 30 bin dolar harcandı.

Ancak, dijital kanıtlar üzerine yapılan araştırmalar, Borgwardt’ın Doğu Avrupa'ya kaçmış olabileceğini ortaya koydu. Daha sonra video göndererek iyi olduğunu açıklayan adamın asıl amacının sevgilisyle yeni bir hayat kurmak olduğu açıklandı.

Edinilen bilgiye göre Borgwardt, kaybolmadan önce 375 bin dolarlık bir hayat sigortası poliçesi çıkardı, bir yabancı banka hesabına para transferi yaptı ve yeni bir pasaport edindi. Ayrıca, bir kadınla çevrimiçi olarak iletişimde olduğu ve “seninle bir hayat kurmak istiyorum” mesajları gönderdiği, ortaya çıktı.

"ALDATMA KADAR CEZA"

Watertown Yargıcı Mark Slate, Borgwardt’a 89 gün hapis cezası verdi. Bu sürenin, adamın polisleri aldattığı 89 günlük süreçle aynı olmasına dikkat çekerek, “Sanığın hapiste geçireceği süre, aldatmacasının sürdüğü süreyle eşit olmalıdır” dedi. Borgwardt ayrıca Green Lake İlçe Şerif Ofisi ve Wisconsin Doğal Kaynaklar Departmanına 30 bin dolar ödeme yapacak.

Ailesini ve toplumu yaraladı

Green Lake Savcısı Gerise LaSpisa, “Bu ceza, sanığın ailesine ve topluma verdiği zararı telafi etmeye yetmez” sözleriyle Borgwardt’ın planını “bencilce ve önceden tasarlanmış” olarak nitelendirdi.