Sihirli mantar depresyonu yenebilir: Zihin senkronizasyonunu bozuyor

Yeni bir araştırmaya göre, halk arasında sihirli mantar diye bilinen Psilocybe mantarlarında bulunan psikedelik maddesinin beynin bazı bölgelerindeki etkisinin haftalarca devam edebildiği ortaya çıktı.

Araştırma bulgularına göre sihirli mantarın depresyon tedavisinde işe yarayabileceğini düşünüyor.

Yakın zamandaki bir araştırmada mantarların içindeki psilosibin adlı maddenin anoreksiya tedavisinde kullanılabileceği bulunmuştu.

7 KİŞİ ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

Nature dergisinde yazan Siegel ve meslektaşlarından oluşan bir ekip, bilim adına psilosibin almayı kabul eden yedi sağlıklı katılımcıyla kontrollü bir deney gerçekleştirdi.



Katılımcılara rastgele olarak 25 mg psilosibin ya da 40 mg metilfenidat verildi ancak hangisinin verildiği konusunda bilgi verilmedi. Bir ila iki hafta sonra katılımcılara başlangıçta almadıkları ilaç verildi.

Katılımcılara, ilaç verilmeden önce, verilirken, verildikten sonra Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yapıldı, Katılımcıların her biri ortalama 18 MRI ziyareti yaptı.

ZİHNİN SENKRONİZASYONUNU BOZUYOR



Bilim insanları bulgular sonucu psilosibinin, beynin varsayılan durum şebekesi denen bölgesinde senkronizasyon kaybına yol açtığını gözlemledi. Metilfenidat alanlarda böyle bir etki görülmedi.

Zihin belirli bir göreve odaklanmadan serbestçe düşünürken aktifleşen bu bölge, benlik duygusunun yaratılmasında rol oynamanın yanı sıra zaman ve mekan algısıyla da bağlantılı.



Katılımcılar ayıldıktan sonra etkiler azalsa da varsayılan durum şebekesiyle, hafıza ve duygularla bağlantılı beyin bölgesi arasındaki koordinasyonda en az üç hafta süren bir azalma yaşandı.





