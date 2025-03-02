Silah sevkiyatı hızlanıyor: ABD’den İsrail’e 4 milyar dolarlık yardım

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e askeri yardımlarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, "Acil durum yetkilerini kullanarak İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolar tutarında askeri yardımın teslimatını hızlandırmak için bir deklarasyona imza attım." ifadelerine yer verdi.

Biden Yönetimi'nin, İsrail'e bazı silah ve mühimmatları yasaklayan kısmi silah ambargosunu tersine çevirme kararına değinen Rubio bunu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Trump'tan daha büyük bir müttefiki olmadığının bir başka göstergesidir" olduğunu belirtti.

TRUMP YÖNETİMİ VE İSRAİL'E YARDIM

Göreve başladığından beri, Trump yönetimi İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolar değerinde yabancı askeri satışı onayladı.

Rubio, "Bu önemli karar, Başkan Trump'ın, yakın müttefikimizin İran ve terör yandaşlarına karşı birden fazla cephede hayatta kalma savaşı verdiği bir dönemde, İsrail'e yapılan askeri yardıma temelsiz ve siyasallaşmış şartlar koyan Biden dönemi protokolünü iptal etmesiyle örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Rubio, "Trump Yönetimi, ABD’nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun vadeli taahhüdünü yerine getirmek için güvenlik tehditlerine karşı koyma yöntemleri de dahil olmak üzere tüm mevcut araçları kullanmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

