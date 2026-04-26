Silahlı saldırı girişimini fırsat bilen davetliler şişeleri çantaya attı

26.04.2026 16:35

Son Güncelleme: 26.04.2026 16:53

Masalardan bedava şişe alan bir davetli

Erdem Güzel

Olaylı Beyaz Saray Muhabirler yemeğinde silahlı saldırı girişiminin yarattığı panik kimilerini etkilemezken bazı katılımcılar şişeleri aldı, gülerek poz verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri yemeğindeki silahlı saldırı girişimi, Washington Hilton Oteli'nde büyük paniğe neden oldu. 

 

Balo salonundaki konuklar masaların altına sığınırken güvenlik önlemlerinin alınmasıyla önce otel lobisine, ardından dışarıya yönlendirildiler. Başta ABD Başkanı Trump, eşi Melania ve diğer üst düzey devlet yöneticilerinin Gizli Servis tarafından dışarıya çıkartılırken, panik yapmayan bazı davetliler göze çarptı. 

Şişelerle fotoğraf çeken katılımcılar

Bazı katılımcılar yaşanan panikten yararlanarak saldırı nedeniyle yarım kalan yemekte masaya servis edilen içki şişelerini çantaya atarken görüntülendi.

 

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde bazı davetlilerin şişeleri yanlarında taşıdığı, bazılarınınsa bu anları fotoğrafladığı yer aldı. Ayrıca saldırıdan sonra bazı medya mensuplarının güldüğü anlar da dikkat çekti.