Silahlı saldırıya uğramıştı: Kolombiya’da başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti

39 yaşındaki Uribe, sağ kanat muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyordu. 7 Haziran’da şehirde düzenlenen bir miting sırasında üç kez vuruldu; bunların ikisi başına isabet etti.



Temmuz ayında Kolombiya polisi, aralarında 15 yaşında olduğu belirtilen bir tetikçinin de bulunduğu beş şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı.



Polis ayrıca, Uribe’ye yönelik saldırının baş planlayıcısı olduğuna inanılan Elder Jose Arteaga Hernandez’i de tutukladı.