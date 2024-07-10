Silahlı saldırıya uğramıştı: Slovakya'da Başbakan Fico görevine döndü

Slovakya'da 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico, tedavisinin ardından görevine yeniden başladığını duyurdu.

Silahlı saldırıya uğramıştı: Slovakya'da Başbakan Fico görevine döndü

Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı Facebook’ta, çalışma masasında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak görevinin başına döndüğünü bildirdi.

Başbakan Fico, fotoğrafı, "Sevgili ilerici liberal medya ve muhalefet, hayatta kaldığım için üzgünüm ama geri döndüm." ifadesi ile paylaştı.

FİCO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilmişti.​​​​

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