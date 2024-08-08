Şili, Venezuela'da Maduro'nun zaferini tanımayacak

Venezuela'da süren seçim krizine Latin Amerika ülkelerinden tepki gelmeye devam ediyor.

Ülkesinde basına açıklamalarda bulunan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçların "şüpheli" olduğundan kuşku duymadıklarını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zaferini bu haliyle tanımayacaklarını duyurdu.



Boric, Venezuela'nın seçim tutanaklarını hala açıklamadığını vurgulayarak, "Şahsım ve Şili hükümetinin pozisyonu açıktır. Maduro hükümetinin hile yapmaya çalıştığından şüphem yok, aksi halde seçim tutanaklarını yayımlarlardı. Neden bunu yapmadılar? Eğer kazanmış olsalardı, tutanakları açık şekilde gösterirlerdi" ifadelerini kullandı.



"Venezuela muhalefetinin seçimleri kendilerinin kazandığı" yönündeki iddialarına üstü kapalı değinen Boric, uluslararası tarafsız kurumlarca sonuçların teyit edilmediği müddetçe hiçbir tarafın açıklamasını resmi kabul etmeyeceklerini söyledi.



Kendilerinden önceki hükümetin Guaido'yu (Venezuela'da eski muhalefet lideri) devlet başkanı olarak tanıdığını hatırlatan Boric, "Bu konuda geçmiş deneyimlerden ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir önceki hükümetin yaptığı gibi aynı hatayı yapmamalıyız, öyle zannediyorum ki bu çoğu ülke tarafından anlaşılmıştır" diye konuştu.



"MEVCUT KURUMLARIN TARAFSIZLIĞINA GÜVENMİYORUZ"



Boric, "Bu konuda açık olmak istiyorum. Maduro'nun kendi kendine ilan ettiği zaferi tanımıyor ve Venezuela'daki mevcut kurumların tarafsızlığına güvenmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Venezuela hükümeti, devlet başkanı seçimine ilişkin açıklamaları nedeniyle 30 Temmuz'da Şili'den ülkedeki diplomatik personelini "derhal" çekmesini istemişti.



ÜÇÜNÜ KEZ KAZANMIŞTI



Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.



Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.