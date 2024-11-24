Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Ulusal Sismoloji Merkezi'ne (CSN) göre, merkez üssü ülkenin Antofagasta kenti olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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