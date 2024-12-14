Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Şili'de merkez üssü Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.



Yetkililer, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market raflarındaki ürünlerin devrildiği görüldü.



Sarsıntı, başkent Santiago başta olmak üzere Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio'da hissedildi.