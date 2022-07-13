Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Paskalya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.07.2022 - 06:47

Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İlişkili Haberler

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davasında "takdiriilahi" tartışması

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davasında "takdiriilahi" tartışması

Ulusal Sismoloji Servisi, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Paskalya Adası'nın 699 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

sahillerinden 3 bin 700 kilometre uzaklıkta yer alan Paskalya Adası'ndaki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bilgisi verildi.

Öte yandan ilerleyen dakikalarda 5,2 büyüklüğünde başka bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...