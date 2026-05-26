Şili'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili 'nin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

sarsıntının 101 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Yetkililer, can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.