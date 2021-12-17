Şili’de aslanlara corona virüs aşısı uygulandı

Güney Amerika ülkesi Şili’de bir hayvanat bahçesindeki büyük kedigillerin ve bir orangutanın corona virüse karşı aşılandığı duyuruldu.

Başkent Santiago’daki Buin Hayvanat Bahçesi'nde üç kaplan, üç aslan, üç puma ve bir orangutan aşı olurken, denenen aşının deneysel bir çalışmanın parçası olduğu bildirildi.

Buin Hayvanat Bahçesi, tıpkı insanlar gibi hayvanların da corona virüse duyarlı olduğunu öğrendikten sonra hayvanlarını güvende tutmanın yollarını aramaya başlarken, hayvanat bahçesi müdürü Ignacio Idalsoaga, Bugün piyasada olmayan bir aşı geliştirmemize olanak sağlayacak kısa vadeli sonuçlar verecek deneysel bir aşı kullanıyoruz" dedi.

Aşılama sırasında açıklamada bulunan Idalsoaga, bir ilaç şirketi tarafından bağışlanan aşının en hassas 10 hayvana verilen ilaç olduğunu aktarırken, aşının deneysel bir formül olduğunu ve başarılı olması halinde dünyadaki bütün hayvanat bahçelerinde kullanılabileceğini vurguladı.



"İlk ipucunu San Diego hayvanat bahçesindeki gorillerden aldık" diyen Idalsoaga, "Üç kaplan, üç aslan, üç puma ve orangutanımızı aşıladık" şeklinde konuştu.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçtiğimiz aylarda, hayvanların corona virüsü insanlara bulaştırma riskinin düşük olduğu ancak virüs yakın temas sırasında insanlardan hayvanlara yayılabileceğini bildirmişti.