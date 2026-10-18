Şili'de çığ felaketi: 4 ölü, 4 yaralı

Şili 'de başkent Santiago'ya iki saat uzaklıktaki Portillo Kayak Merkezi'nde, Inca Gölü yakınlarında meydana gelen çığ , bir grup doğa yürüyüşçüsünü gölün dondurucu sularına sürükledi.

Yetkililer, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceği, bu nedenle arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.