Güney Amerika ülkesi Şili’de yetkililer, başkent Santiago yakınındaki bir madencilik arazisinde, yaklaşık 25 metre genişliğinde ve 200 metre derinliğe sahip bir çukur bulunduğunu açıkladı. Söz konusu çukurun gizemini hala koruduğu belirtildi. Kanadalı bir şirket olan Lundin Madencilik tarafından, başkent Santiago'nun yaklaşık 665 km kuzeyinde mayınlı arazide bulunan dev çukurun havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.Şirketin yöneticisi David Montenegro, ulusal jeoloji ve madencilik servisi Sernageomin'in çukurdan haberdar olduğunu ve bölgeye uzman personel gönderdiğini söyledi."DERİNLİĞİ 200 METRE"Montenegro, “Çukurun derinliği yaklaşık 200 metre ve hatırı sayılır bir büyüklüğü var. İçerisinde herhangi bir maden ya da farklı bir madde tespit edemedik, ancak çok fazla su olduğunu gördük" diye konuştu.Diğer taraftan, yetkililer çukurun yakınında bulunan Alcaparrosa madeninin çalışma sahasına girişlerin kapatıldığı belirterek, herhangi bir işçinin ya da yerli halktan birinin devasa çukur nedeniyle zarar görmediğini açıkladı. ÇUKURUN ETRAFI İZOLE EDİLDİLundin Madencilik’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tespit üzerine, alan derhal izole edildi ve ilgili makamlara haber verildi. Çukurun, personele, ekipmana veya alt yapıya herhangi bir etkisi olmamıştır. En yakın ev alana 600 metreden, kamu binası ise bir kilometre uzakta” denildi.Öte yandan, çukurun oluştuğu arazinin yüzde 80’ine sahip olduğunu belirten Lundin Madencilik, geri kalanının Japon Sumitomo şirketine ait olduğunu söyledi.